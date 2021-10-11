В Гродненской области за выходные остановили более 250 лихачей

11 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На дорогах Гродненской области за выходные выявлено более 250 фактов превышения скорости. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

В конце недели ГАИ региона работало в усиленном варианте несения службы. На дорогах области выявлены серьезные нарушения. В частности, задержаны 12 нетрезвых водителей, более 40 бесправников.

Выявлено более 250 превышений скорости. В ГАИ отметили, что нарушение скоростного режима со стороны водителей остается сегодня актуальной проблемой. В частности, утром 9 октября 29-летний водитель "Мерседеса" разогнался до 117 км/ч, хотя на этом участке предельно допустимая скорость 60 км/ч. Вечером 10 октября 48-летний водитель "Фольксвагена" на Скидельском шоссе двигался с превышением максимальной скорости более чем на 40 км/ч.

В связи с сокращением светового дня активное внимание уделяется безопасности пешеходов. Только за минувшие выходные выявлено 162 факта, когда пешеходы при движении в темное время суток не обозначали себя светоотражающими элементами.-0-