В Гродненской области за выходные случилось 14 пожаров на частных подворьях

25 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области за выходные на частных подворьях и участках произошло 14 пожаров по причине неосторожного обращения с огнем, в том числе во время сжигания мусора, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Так, днем 23 марта поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Кеждуны Островецкого района. Огонь уничтожил кровлю, перекрытия, повредил стены и имущество в доме. Пожар начался при сжигании мусора. По аналогичной причине горел жилой дом в Слонимском районе.

24 марта пожар уничтожил дачный деревянный дом в садоводческом товариществе "Кадолбы" возле деревни Цвермы Лидского района - предположительно, по неосторожности. От случайной искры загорелся гараж на территории частного домовладения в деревне Грибовщина Ошмянского района.

Случайно брошенный окурок привел к уничтожению огнем хозпостройки на территории частного домовладения в одной из деревень Ивьевского района. Аналогичные инциденты зафиксированы на частных подворьях в Гродненском, Вороновском, Лидском и Островецком районах.

"Для наступившего пожароопасного периода характерна устойчивая сухая погода, когда любая искра чревата серьезным пожаром. Виновниками таких ЧП в большинстве случаев являются граждане, которые игнорируют правила безопасности, бросают непотушенные окурки, неосторожно сжигают мусор. Зачастую возникает реальная угроза распространения огня на жилые дома, хозяйственные постройки, люди получают ожоги, а иногда гибнут. Огонь может перейти на лесные массивы и торфяники", - обратили внимание в областном управлении МЧС.

При наведении порядка на дворовых и дачных территориях стоит помнить, что сжигание мусора допускается только в безветренную погоду на расстоянии не ближе 10 м от строений, 20 м от леса, 30 м от скирд сена или соломы. Необходимо окопать место костра, запастись ведром с водой, лопатой. Нельзя оставлять огонь без присмотра. Выжигать прошлогоднюю сухую траву категорически запрещено.-0-