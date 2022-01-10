В Гродненской области за выходные задержали 17 нетрезвых водителей, среди них был и повторник

10 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области за выходные задержали 17 нетрезвых водителей, в том числе и повторника. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Госавтоинспекция региона в большие выходные несла службу в усиленном варианте. Серьезных аварий с участием пьяных водителей не зафиксировано. Впрочем, за руль некоторые в нетрезвом виде все-таки садились. В регионе задержаны 17 таких водителей.

В Гродно одного из них пришлось преследовать. Ночью 8 января на улице Тавлая водитель "Лады" не остановился по требованию сотрудника ГАИ. Началась погоня. Вскоре автомобиль задержали.

За рулем находился 30-летний мужчина. По виду он был нетрезв. Медосвидетельствование подозрения подтвердило - 1,7 промилле алкоголя.

Выяснилось, что в течение года мужчина уже попадался пьяным за рулем. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.-0-