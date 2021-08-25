В Гродненской области задержали 20-летнего педофила

25 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области задержан 20-летний педофил. Такая информация опубликована в Telegram-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.





Житель одного из райцентров задержан по подозрению в совершении развратных и насильственных действий сексуального характера. Молодого человека интересовали исключительно мальчики. Потерпевшими от его действий стали двое несовершеннолетних 14 и 15 лет.





"Подозреваемый завязывал доверительные отношения с подростками через интернет. Через переписку неоднократно склонял несовершеннолетних к изготовлению и распространению порноматериалов с их изображением, а также высылал им свои снимки аналогичного характера", - рассказали в МВД.





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