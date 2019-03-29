В Гродненской области задержали двух браконьеров

29 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В двух районах Гродненской области подразделения Следственного комитета расследуют уголовные дела по фактам незаконной добычи рыбы. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по области Сергей Шершеневич.

Браконьерская активность возросла после таяния льда. 18 марта в Лидском районе был задержан 61-летний житель Березовки. В машине у мужчины обнаружили лодку и свыше 30 особей рыб, в том числе 14 щук, вылов которых даже законными орудиями лова сейчас запрещен.

"Мужчина подозревается в том, что добыл этих рыб сетью в одном из водных объектов района, причинив государству ущерб в сумме свыше Br5,3 тыс.", - рассказал Сергей Шершеневич. Как оказалось, в 2009 году также в период нереста подозреваемый привлекался к административной ответственности за нарушение правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства.

Фото Следственного комитета

Еще один браконьер был задержан в Гродненском районе. На затоке Немана у деревни Ятвезь 59-летний местный житель сетью поймал 13 рыб, в том числе 1 щуку. Ущерб составил Br700.

"Следователи установили, что подозреваемый длительное время промышляет ловлей рыбы сетями. В 2018 году за подобное правонарушение, совершенное в период нереста рыб, привлекался к административной ответственности и был оштрафован. При осмотре его жилища были обнаружены и изъяты еще две сети", - отметил Сергей Шершеневич.

Учитывая приближающийся период массового нереста рыб, следователи напоминают, что согласно Правилам ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, лов всех видов рыбы в угодьях Брестской и Гомельской областей запрещается с 20 марта по 18 мая, Минской, Могилевской и Гродненской областей - с 1 апреля по 30 мая, Витебской области - с 10 апреля по 8 июня.

Исключение составляет любительское рыболовство одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом, оснащенным искусственной приманкой, с одним одинарным, или двойным, или тройным крючком в светлое время суток с берега (без захода в воду), с искусственных сооружений.

При незаконном изъятии или уничтожении рыбы и водных беспозвоночных в сроки, когда их изъятие запрещено, вред возмещается на основании такс, исчисленных в тройном размере по каждому изъятому виду рыбы или водного беспозвоночного. Если дикие животные, относятся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, вред возмещается в тройном размере по каждому дикому животному. В случае добычи диких животных с помощью орудий, принципы работы которых основаны на использовании электромагнитного поля, ультразвука, или путем взрыва, вред исчисляется в пятикратном размере по каждому дикому животному.-0-