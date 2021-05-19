В Гродненской области завершено расследование дела о транзите 6 кг героина

19 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненские следователи завершили расследование дела о транзите через Беларусь 6 кг героина. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Мария Трушинская.

Правоохранители из Беларуси и их литовские коллеги получили оперативную информацию о том, что двое мужчин везут партию нарктотиков. Маршрут пролегал и по территории нашей страны. 7 февраля 2020 года в деревне Коробчицы Гродненского района мужчин задержали.

В порогах их машины обнаружили тайники. Найденное там вещество направили в УГКСЭ по Гродненской области. Экспертиза подтвердила - в тайниках около 6 кг героина.

Выяснилось, что 51-летний задержанный возглавлял организованную группу, которая на протяжении нескольких лет занималась поставкой наркотиков из стран Азии в Евросоюз. Для этого использовались автомобили с тайниками. "Также была получена информация, что наркотики перевозились под видом легального груза на грузовых автомобилях. При осмотре одного из автомобилей обнаружен тайник, который содержал следы героина. Примечательно, водитель тягача ранее был судим за незаконный оборот наркотических средств", - рассказала Мария Трушинская.

На протяжении всего расследования уголовного дела следователь собирал доказательства. В феврале 2020 года во время осмотра местности в лесу рядом с деревней Вороны Поставского района Витебской области были обнаружен полимерный пакет, в котором находились перчатки, шпагат, нож, а также кассовый чек, выданный в магазине в Литве. Выяснилось, что здесь незадолго до задержания находились и фигуранты дела.

Была направлена просьба об оказании международной правовой помощи. Сотрудники правоохранительных органов Литовской Республики предоставили видеозапись из магазина. На ней видно, что руководитель организованной группы приобретает на территории Литвы канцелярские принадлежности. Как выяснится позже, они использовались для упаковки изъятого наркотика.

Во время следствия также выяснилось, что в отношении 51-летнего мужчины за незаконный оборот наркотиков ведется судебный процесс в Литве. Его соучастник также ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Сейчас СК совместно с правоохранителями разных стран устанавливает других участников преступной группы.

По результатам расследования мужчинам предъявлены обвинения по ч.4 ст.328 УК (незаконный оборот особо опасных наркотических средств в крупном размере, совершенный организованной группой), ч.3 ст.328-1 (незаконное перемещение через Государственную границу Республики Беларусь особо опасных наркотических средств в крупном размере, совершенное организованной группой), ч.1 ст.13 и ч.3 ст.328-1 (приготовление к незаконному перемещению через таможенную границу Евразийского экономического союза особо опасных наркотических средств в крупном размере, совершенное организованной группой). К обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование завершено, материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.-0-