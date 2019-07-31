31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродненском гарнизоне во время стрельб пострадал военнослужащий, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства обороны.
"В Гродненском гарнизоне в ходе учебных стрельб со студентами военной кафедры в результате нарушения мер безопасности ранение мягких тканей плеча получил оператор учебного поля, военнослужащий 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады", - говорится в сообщении министерства.
По информации Минобороны, военнослужащему оперативно оказана медицинская помощь, его жизни ничего не угрожает.
Ведутся следственные действия. Назначена проверка.-0-
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