31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродненском гарнизоне во время стрельб пострадал военнослужащий, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства обороны.

"В Гродненском гарнизоне в ходе учебных стрельб со студентами военной кафедры в результате нарушения мер безопасности ранение мягких тканей плеча получил оператор учебного поля, военнослужащий 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады", - говорится в сообщении министерства.

По информации Минобороны, военнослужащему оперативно оказана медицинская помощь, его жизни ничего не угрожает.

Ведутся следственные действия. Назначена проверка.-0-