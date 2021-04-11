В Гродненском районе 17-летнего парня спасли при попытке спрыгнуть с крыши

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродненском районе парня спасли при попытке спрыгнуть с крыши трехэтажного дома, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Информация о том, что в деревне Жукевичи 17-летний парень собирается спрыгнуть с крыши и требуется помощь спасателей, поступила в службу 101 10 апреля в 19.46.

"Вскоре два отделения пожарной аварийно-спасательной части №7 Гродно прибыли к месту инцидента. Юноша сидел на краю скатной кровли, свесив ноги вниз. Начальник дежурной смены вместе с сослуживцами поднялся на кровлю и попытался отговорить парня от задуманного. Тем временем другие спасатели развернули "куб жизни". Но, поскольку юноша нервничал и бегал по крыше, надувную конструкцию пришлось неоднократно перемещать", - говорится в сообщении.

20 минут спасатели беседовали с парнем, а когда удалось отвлечь его и подойти ближе, взяли под руки, вывели вниз и передали медработникам.

Расследуют обстоятельства происшествия сотрудники РОВД Гродненского района.-0-