В Гродненском районе автомобиль насмерть сбил пешехода

Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома
6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В деревне Колпаки Гродненского района автомобиль "Ауди" насмерть сбил пешехода, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Житель Брестской области вечером 5 октября ехал по автодороге Р44 Гродно-Ружаны-Ивацевичи со стороны Гродно. Со слов водителя, в какой-то момент местный житель просто выбежал на проезжую часть. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. На одежде пешехода были световозвращающие элементы.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело.-0-