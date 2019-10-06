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06 октября 2019, 17:29

В Гродненском районе автомобиль насмерть сбил пешехода

Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома
Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В деревне Колпаки Гродненского района автомобиль "Ауди" насмерть сбил пешехода, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Житель Брестской области вечером 5 октября ехал по автодороге Р44 Гродно-Ружаны-Ивацевичи со стороны Гродно. Со слов водителя, в какой-то момент местный житель просто выбежал на проезжую часть. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. На одежде пешехода были световозвращающие элементы.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.-0-

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