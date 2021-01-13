В Гродненском районе ищут очевидцев смертельного ДТП

13 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненском районе следователи разыскивают очевидцев смертельного ДТП, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

ДТП произошло 11 ноября 2020 года около 19.00. 53-летний мужчина на автомобиле Hyundai ехал в направлении Гродно по ремонтируемому участку автодороги М6 Минск - Гродно - граница РП. Проезжая между деревнями Песчанка и Глиняны Гродненского района, он наехал на пешехода, который находился на проезжей части. В результате происшествия 35-летний мужчина от полученных травм скончался.

В отношении водителя расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК.

Следователи обращаются с просьбой к гражданам, которые стали очевидцами ДТП или располагают записями с видеорегистраторов, сообщить об обстоятельствах произошедшего по телефонам: (80152) 72-40-40 или +375336211535.-0-