В Гродненском районе ликвидируют лесной пожар

12 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненском районе спасатели совместно со специалистами лесхоза и военнослужащими ликвидируют лесной пожар. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.
Сегодня около 14.00 в центр оперативного управления Гродненского областного управления МЧС от очевидца поступило сообщение о загорании сухой растительности и леса вблизи деревни Верхполье Гродненского района.
К месту пожара были направлены пожарные расчеты. Выяснилось, что горит лес отдельными очагами на площади около 5 га.
Совместно со специалистами лесхоза и военнослужащими спасатели ликвидируют очаги возгорания. В 17.01, сообщили в областном управлении МЧС, пожар был локализован.
Причина пожара устанавливается.-0-
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