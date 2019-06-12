В Гродненском районе ликвидируют лесной пожар

12 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненском районе спасатели совместно со специалистами лесхоза и военнослужащими ликвидируют лесной пожар. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Сегодня около 14.00 в центр оперативного управления Гродненского областного управления МЧС от очевидца поступило сообщение о загорании сухой растительности и леса вблизи деревни Верхполье Гродненского района.

К месту пожара были направлены пожарные расчеты. Выяснилось, что горит лес отдельными очагами на площади около 5 га.

Совместно со специалистами лесхоза и военнослужащими спасатели ликвидируют очаги возгорания. В 17.01, сообщили в областном управлении МЧС, пожар был локализован.

Причина пожара устанавливается.-0-