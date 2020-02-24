В Гродненском районе мужчина бросил дорожный знак в проезжающую мимо машину

24 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Гродно пьяный мужчина бросил дорожный знак в проезжающую мимо машину. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Опасную ситуацию создал 35-летний житель Волковысского района. В деревню Брузги под Гродно он приехал в качестве пассажира на машине своего знакомого. Авто отдали в ремонт.

Фото УВД Гродненского облисполкома

"Пассажир же коротал время за распитием спиртного. Позже он вышел на дорогу. В этом месте проезжую часть реконструируют, на обочине установлены конусы и временные знаки. Мужчина схватил один из них и беспричинно бросил в проезжающий мимо автомобиль", - рассказали в милиции. Знак попал в лобовое стекло "Ситроена". Машина ехала с небольшой скоростью, поэтому травм удалось избежать.

Ущерб от хулиганского поведения гражданина составил Br160. Его действиям дана правовая оценка.-0-