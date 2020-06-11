В Гродненском районе на электроподстанции разрушилось здание

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На подстанции "Гродно" филиала "Гродненские электрические сети" РУП "Гродноэнерго" в агрогородке Гожа разрушилось здание рядом с синхронным компенсатором. Об этом БЕЛТА сообщили в "Гродноэнерго".

Инцидент произошел около 14.00. "В подвальном помещении проводились ремонтные работы. Шесть человек направлены в медучреждение для обследования", - проинформировали в "Гродноэнерго".

Персонал подстанции и филиала с прибывшими спасателями МЧС и сотрудниками Следственного комитета обследуют помещения для выяснения причин происшествия.

Как уточнили в Гродненском областном управлении МЧС, разрушено кирпичное вспомогательное здание синхронного компенсатора размерами 2х5 м.-0-

Фото Гродненского областного управления МЧС