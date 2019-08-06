6 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненском районе на рыбалке погиб 17-летний парень. Инцидент произошел 5 августа на озере Рыбница, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненской областной организации Белорусского республиканского общества спасания на водах.
Учащийся одного из колледжей Гродно приехал в гости к деду в агрогородок Озеры и решил сходить на рыбалку. "Вскоре его обнаружил сосед. Парень упал в воду и погиб. Возможной причиной мог стать приступ эпилепсии", - рассказали в ОСВОД. Все обстоятельства ЧП устанавливаются.
В Гродненской области с начала года вода унесла жизни 32 человек. В нескольких случаях причиной гибели на воде стали проблемы со здоровьем, в том числе приступы эпилепсии, сердечные болезни. В ОСВОД напоминают, что на отдых у воды таким людям лучше не отправляться в одиночку, ведь при возникновении опасной ситуации некому будет оказать помощь.-0-
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