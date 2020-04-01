В Гродненском районе пенсионерка отравилась угарным газом

1 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Пенсионерку из Скиделя госпитализировали с отравлением угарным газом, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Утром 31 марта пенсионерку доставили в больницу. У нее были признаки отравления угарным газом.

"Выяснилось, что 88-летняя женщина вместе с внуком проживает в частном доме в Скиделе. Накануне вечером мужчина растопил печь и не полностью открыл заслонку дымохода. Через некоторое время, услышав тяжелое дыхание бабушки, вызвал скорую медицинскую помощь", - сообщили в МЧС.

После осмотра врач принял решение госпитализировать пенсионерку. Признаков пожара в доме не выявлено. Подразделения МЧС не привлекались.

Также 31 марта с диагнозом отравление продуктами горения госпитализирован житель Ошмян. Вечером очевидец сообщил о задымлении в подъезде пятиэтажного дома по улице Восточной. Подразделения МЧС незамедлительно направились на место. Клубы дыма заполняли лестничную клетку. Выяснилось, что источник возгорания находится в двухкомнатной квартире, где проживает мужчина 1967 года рождения. На момент пожара хозяин находился дома и до прибытия подразделений МЧС самостоятельно вышел из жилища. Огнем повреждены постельные принадлежности. Предполагаемая причина пожара - неосторожность при курении.-0-