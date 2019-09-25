В Гродненском районе пьяный мужчина угнал трактор

25 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Нетрезвого угонщика трактора задержали сотрудники милиции в одной из деревень Гродненского района. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Мини-трактор остановили поздним вечером на деревенской дороге. За рулем был житель Гродно 1984 года рождения. Оказалось, что водитель пьян, да и трактор ему не принадлежит.

"Технику он обнаружил во дворе одного из строящихся домов. Трактор удалось завести, правда, поездка была недолгой", - рассказали в милиции.

По статье "Угон" возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что мужчина уже был судим за аналогичное преступление.-0-