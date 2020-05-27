В Гродненском районе под колесами грузовика погиб велосипедист

27 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В аварии в Гродненском районе погиб велосипедист. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Смертельное ДТП произошло сегодня около 14 часов на дороге Сахарный завод - Обухово - Плавы. Грузовой автомобиль двигался в сторону Скиделя. Ему навстречу по краю дороги ехал велосипедист.

"Во время разъезда мужчина потерял управление, упал на проезжую часть дороги и ударился о колесный диск автомобиля", - рассказали в ГАИ. 61-летний велосипедист получил открытую черепно-мозговую травму и скончался на месте.

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.-0-