В Гродненском районе под лед провалился рыбак

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродненском районе под лед провалился мужчина, которого спасли его товарищи-рыбаки, сообщили БЕЛТА в Гродненской областной организации ОСВОД.
Несчастный случай произошел 3 декабря на озере Молочное возле деревни Поречье около 16.30. Мужчину вытащили из воды друзья-рыбаки.
Всего за минувшую неделю в черте Гродно было замечено 19 горожан, рискнувших проверить тонкий лед на прочность. Среди них 11 человек - дети. Еще более 70 человек перед выходом на лед остановили осводовцы.
"Грядет потепление, поэтому пока с зимней рыбалкой, а тем более забавами на льду придется повременить", - предупредили в организации.-0-
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