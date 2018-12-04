В Гродненском районе под лед провалился рыбак

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродненском районе под лед провалился мужчина, которого спасли его товарищи-рыбаки, сообщили БЕЛТА в Гродненской областной организации ОСВОД.

Несчастный случай произошел 3 декабря на озере Молочное возле деревни Поречье около 16.30. Мужчину вытащили из воды друзья-рыбаки.

Всего за минувшую неделю в черте Гродно было замечено 19 горожан, рискнувших проверить тонкий лед на прочность. Среди них 11 человек - дети. Еще более 70 человек перед выходом на лед остановили осводовцы.

"Грядет потепление, поэтому пока с зимней рыбалкой, а тем более забавами на льду придется повременить", - предупредили в организации.-0-