В Гродненском районе под машину попал пьяный велосипедист

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродненском районе автомобиль сбил пьяного велосипедиста. Об этом БЕЛТА сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел накануне. Около 10.00 на 118-м км автодороги Р41 Слоним - Мосты - Скидель - граница Литвы водитель автомобиля "Форд" ехал со стороны деревни Лозы в направлении агрогородка Озеры и совершил наезд на попутно двигавшегося велосипедиста. "Предварительно установлено, что велосипедист 1975 года рождения первоначально передвигался ближе к правому краю проезжей части, однако в момент приближения авто сместился левее, - рассказали в ГАИ. - В момент аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения".

В результате велосипедист получил серьезные травмы. Он госпитализирован. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.-0-