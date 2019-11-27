В Гродненском районе при пожаре дома погиб мужчина

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27 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Мужчина погиб при пожаре частного дома в Гродненском районе, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.
Жительница деревни Польные-Богатыри сегодня около 9.30 обратила внимание на клубы дыма на соседнем подворье и позвонила в службу спасения. Подразделения МЧС направились к месту происшествия. "Внутри деревянного жилого дома происходило горение. При ликвидации пожара в комнате на полу было обнаружено тело 47-летнего хозяина", - рассказали в областном управлении МЧС.
Известно, что мужчина проживал один, курил. Со слов соседей, периодически злоупотреблял спиртным, впивал он и накануне трагедии.
Причина возгорания устанавливается. Основная версия - неосторожность при курении.-0-