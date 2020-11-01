В Гродненском районе при пожаре на мужчине загорелась одежда, он госпитализирован

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1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель агрогородка Свислочь Гродненского района попал в больницу с серьезными ожогами, полученными при пожаре в хозпостройке, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Утром 31 октября диспетчер службы скорой медицинской помощи Гродно сообщил: 35-летний мужчина госпитализирован с термическими ожогами I-II степени. Оказалось, что хозяин частного домовладения получил травмы при пожаре в хозяйственной постройке по улице Юбилейной. На нем загорелась одежда.
Причина пожара устанавливается. Вероятно, возгорание началось из-за нарушения правил хранения, использования, изготовления (приготовления) и транспортировки веществ и материалов.-0-