В Гродненском районе трое молодых людей похитили со склада свыше 800 кг зерна

4 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненском районе трое молодых людей похитили со склада хозяйства свыше 800 кг зерна, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Склад в деревне Шинковцы находился на неохраняемой территории. Этим решили воспользоваться трое молодых людей 1993, 1994 и 1995 годов рождения.

"Ночью они подъехали к складу, взломали ворота и вывезли 827 кг зерна и скрылись", - сообщили в пресс-службе УВД. Впрочем, сотрудники милиции оперативно установили подозреваемых. Сейчас они задержаны. Уголовное дело возбуждено по статье "Кража".

Гродненская милиция проводит оперативно-разыскные и профилактические мероприятия, направленные на предупреждение правонарушений и преступлений на объектах агропромышленного комплекса. Особое внимание уделяется технической укрепленности мехдворов, складских помещений, оборудованию территорий системами видеонаблюдения, освещением, наличию на объектах сторожевой охраны. Недопустимо бесконтрольное проникновение посторонних лиц на территорию сельхозобъектов. Беспечное отношение к выполнению рекомендаций стало одной из причин кражи в Гродненском районе.-0-