В Гродненском районе уничтожено 60 кг конопли

9 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненском районе уничтожено 60 кг дикорастущей конопли, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Дурманящее растение обнаружили на поле одного из сельхозпредприятий района неподалеку от Гродно. Росла конопля на площади около 0,2 га. Кусты были скошены и уничтожены.

Фото УВД Гродненского облисполкома

Специальная программа "Мак" стартовала в республике 1 июня и продлится по 15 сентября. Ее главные задачи - блокирование доступа наркопотребителей к конопле и маку, а также выявление и уничтожение незаконных посевов.-0-