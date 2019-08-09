В Гродненском районе уничтожено 60 кг конопли

9 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненском районе уничтожено 60 кг дикорастущей конопли, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.
Дурманящее растение обнаружили на поле одного из сельхозпредприятий района неподалеку от Гродно. Росла конопля на площади около 0,2 га. Кусты были скошены и уничтожены.
Специальная программа "Мак" стартовала в республике 1 июня и продлится по 15 сентября. Ее главные задачи - блокирование доступа наркопотребителей к конопле и маку, а также выявление и уничтожение незаконных посевов.-0-
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