В Гродненском районе устанавливаются обстоятельства смерти двух мужчин

20 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства смерти двух жителей Гродненского района. Информация об этом размещена в Telegram-канале СК, сообщает БЕЛТА.

Трое мужчин проживали вместе. В ночь на 19 января двоим из них стало плохо. Прибывшие на вызов медики констатировали смерть 55-летнего и 43-летнего мужчин. Третий в медицинской помощи не нуждался.

Выяснилось, что все они с 4 января вместе ежедневно выпивали. Алкоголь покупали в магазине, а также у женщины из соседней деревни.

"Следователем проведен осмотр, опрошены соседи, назначены необходимые исследования, производство которых поручено экспертам УГКСЭ по Гродненской области. Причина смерти местных жителей устанавливается", - сообщили в СК.

Проводится проверка.-0-