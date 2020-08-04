4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродненском районе в ДТП погиб 12-летний мальчик. Информация об этом размещена в Telegram-канале СК, сообщает БЕЛТА.

Трагедия произошла вечером 3 августа в агрогородке Путришки. 28-летний мужчина ехал на автопоезде МАЗ с полуприцепом-платформой и сбил 12-летнего ребенка, который двигался в попутном направлении на велосипеде. Установлено, что мальчик перемещался по тротуару, после чего выехал на проезжую часть. От полученных в результате ДТП телесных повреждений несовершеннолетний скончался на месте происшествия.

Следователями проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертные исследования, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК.

Следователи обращаются к гражданам, ставшими очевидцами данного ДТП, с просьбой сообщить об этом в оперативно-дежурную службу УСК по Гродненской области по телефонам 8 0152 724040, +37533 6211535 МТС, +37544 7545005 (круглосуточно) либо по номеру 102.-0-