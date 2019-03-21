В Гродненском районе в лесу нашли гранаты

21 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненском районе в лесу нашли две ручные гранаты, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
У деревни Большое Демидково 20 марта во время работ по заготовке древесины в земле были обнаружены две ручные гранаты.
"Предположительно, они были спрятаны здесь в 1940-х годах, - отметили в пресс-службе УВД. - В тот же день "посылка" из прошлого была обнаружена и в Слонимском районе. В лесу у деревни Рудавка из земли показался 120 мм снаряд времен Великой Отечественной войны".
В местах опасных находок до прибытия саперов были выставлены посты. Снаряды и гранаты уничтожены. Территорию вокруг проверили на наличие других взрывоопасных предметов.-0-
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