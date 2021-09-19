19 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненском районе в лобовом столкновении погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Днем 18 сентября на автодороге Гродно - Озеры вблизи деревни Табола Гродненского района столкнулись автомобили Seat и Lada. В результате 50-летний водитель первой машины от травм скончался на месте происшествия, его восьмилетняя дочь и водитель Lada госпитализированы в реанимационное отделение.

Следователи со специалистами УГКСЭ по Гродненской области и сотрудниками ГАИ осмотрели место происшествия, зафиксировали следовую картину. Чтобы установить все обстоятельства аварии, назначены экспертные исследования.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следователи просят водителей, которые стали свидетелями ДТП, а также других граждан, располагающих сведениями об инциденте и записями с видеорегистраторов, сообщить об обстоятельствах произошедшего в УСК по Гродненской области по телефонам (80152) 72-40-40 и (8033) 621-15-35.-0-