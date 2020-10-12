В Гродно 17-летний парень несколько раз ударил сверстника: у пострадавшего открытая ЧМТ

12 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно во время конфликта между сверстниками серьезно пострадал подросток. Об это БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Вечером 9 октября компания молодых людей собралась на остановке рядом с улицей Болдина в Гродно. Были там и двое парней 16 и 17 лет. Отношения между ними были неприязненными, а в этот день конфликт разгорелся снова.

Во время словесной перепалки 17-летний юноша нанес два удара в голову оппоненту. Подросток упал и ударился о бетонную плитку. На остановку пришла его мать, именно она вызвала скорую помощь и милицию.

"Потерпевшего доставили в больницу. У него диагностированы открытая тяжелая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и перелом костей лицевого черепа. Такие телесные повреждения относятся к категории тяжких", - рассказали в милиции.

Из-за травмы парень не смог пояснить, кто его ударил. Сотрудники ИДН и оперативники уголовного розыска Ленинского РОВД установили личность подозреваемого. Его действия квалифицированы по ч.1 ст.147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения)УК.-0-