В Гродно 20-летний водитель такси сбил ребенка

16 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно водитель такси сбил ребенка во дворе. Об аварии стало известно после звонка от очевидца, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Автомобиль такси двигался по одному из дворов по улице Дзержинского, когда неожиданно перед ним появился ребенок. Избежать наезда водитель не сумел, однако сообщать о ДТП в ГАИ не стал, а сразу повез ребенка в больницу. У шестилетнего мальчика диагностирован перелом ноги. Очевидцы не запомнили номера автомобиля, что осложнило поиски водителя.

Выяснилось, что за рулем такси был 20-летний молодой человек. Водительское удостоверение он получил всего около 11 месяцев назад и за это время уже восемь раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.-0-