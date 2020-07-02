В Гродно 4-летний ребенок выбежал под колеса автомобиля

2 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно легковушка сбила 4-летнего мальчика. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла 1 июля в одном из дворов по улице Брикеля. Вечером 23-летняя водитель Opel двигалась вдоль припаркованных во дворе автомобилей. Неожиданно из-за них выбежал ребенок, избежать наезда не удалось. "Мальчика с травмами ноги доставили в детскую больницу", - рассказали в ГАИ.

По факту аварии проводится проверка.-0-