29 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно автобус с пассажирами врезался в столб. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла сегодня около 10 часов утра на кольцевой развязке на проспекте Космонавтов. Автобус МАЗ городского маршрута двигался с улицы Магистральной в сторону улицы Белуша, на кольце он выехал с дороги и врезался в столб.

"По предварительной информации, 50-летний водитель потерял сознание на подъезде к развязке. Мужчину госпитализировали. Пассажиры, к счастью, не пострадали", - рассказали в ГАИ.

По факту ДТП проводится проверка.-0-