В Гродно автомобиль насмерть сбил подростка

31 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно подросток погиб под колесами авто. Такая информация опубликована в Telegram-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

30 июля около 22.40 в микрорайоне Ольшанка 24-летний местный житель на автомобиле "Мерседес" сбил 15-летнего мальчика, который перебегал дорогу вне пешеходного перехода. От полученных травм юноша скончался на месте. По предварительной информации, компания подростков решила сократить путь и пересечь проезжую часть в неположенном месте.

Следователи возбудили уголовное дело.-0-