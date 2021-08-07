В Гродно автомобилист с четырехмесячным стажем насмерть сбил мужчину

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно молодой автомобилист насмерть сбил мужчину, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел сегодня ночью. Двигаясь на автомобиле "Ауди", 20-летний водитель на пешеходном переходе совершил наезд на переходившего проезжую часть 42-летнего мужчину. Пострадавший скончался на месте происшествия.

Как выяснилось, стаж вождения водителя "Ауди" насчитывает четыре месяца. Он сказал, что не видел пешехода.

В ГАИ отметили, что в момент совершения автоаварии в городе шел небольшой дождь. В таких ситуациях видимость значительно снижается, что требует от водителей максимального внимания.-0-