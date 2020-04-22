В Гродно бесправник уехал с места ДТП на троллейбусе

22 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно бесправник попал в аварию, после чего уехал с места происшествия на общественном транспорте. Об этом сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Стали известны подробности ДТП, которое произошло еще 13 апреля. Тогда из-за столкновения двух машин у пешеходного перехода по улице Весенней было затруднено движение от Нового моста до улицы Домбровского.

"Фольксваген" притормозил перед переходом, водитель двигавшейся следом "Ауди" не среагировал и допустил столкновение. Затем он попытался скрыться с места аварии, но машина из-за повреждений ехать не могла. Тогда водитель "Ауди" побежал к остановке общественного транспорта и сел в ближайший троллейбус.

"Личность водителя была установлена. Им оказался 38-летний бесправник. Как пояснил сбежавший мужчина, он испугался ответственности, поэтому оставил место ДТП и поехал домой", - рассказали в ГАИ.

Известно, что ранее мужчина был лишен прав за езду в нетрезвом состоянии.-0-