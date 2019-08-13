В Гродно бизнесмена будут судить за неуплату налогов на Br1,2 млн

13 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура области изучила и направила в суд Ленинского района Гродно уголовное дело по обвинению бизнесмена в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.
Мужчина был учредителем и директором частного предприятия. С 2011 по 2017 год он приобрел и за наличный расчет реализовал товарно-материальные ценности, а затем с использованием реквизитов лжеструктур оформил сделки по ложным бухгалтерским документам.
"Далее бизнесмен внес недостоверные сведения в налоговые декларации. Размер не уплаченных в бюджет государства налогов превысил Br1,2 млн", - сообщили в службе информации.
Ко времени возбуждения уголовного дела мужчина успел переехать в Португалию. Вопрос о выдаче обвиняемого, объявленного в международный розыск, рассматривали больше года. И только в июне 2019 года его экстрадировали.
Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Гродненской области. Обвиняемый находится под стражей.-0-
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