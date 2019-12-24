В Гродно BMW на летней резине спровоцировал аварию из трех машин

24 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Курсант и инструктор учебного автомобиля пострадали в столкновении трех легковушек в Гродно. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла днем 23 декабря на проспекте Космонавтов. BMW под управлением мужчины 1982 года рождения ехал в сторону улицы Пролетарской. Автомобиль занесло, и на встречной он столкнулся с двумя легковушками, одна из которых была учебной. В результате ушибы получили инструктор и курсант.

В ГАИ отметили, что на BMW была установлена летняя резина. Хотя машину нужно было переобуть еще с 1 декабря.-0-

УГАИ УВД Гродненского облисполкома