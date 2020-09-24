В Гродно будут судить двух распространителей наркотиков, один из них несовершеннолетний

24 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно будут судить двух молодых распространителей наркотиков, один из них несовершеннолетний. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.

Прокуратура Гродненской области направила в суд Ленинского района Гродно уголовное дело о незаконном приобретении, хранении, перевозке и сбыте психотропных веществ. В совершении преступления обвиняются 19-летний юноша и его несовершеннолетний товарищ.

Обвиняемые весной 2020 года приобретали в одном из интернет-магазинов особо опасные психотропные вещества - пара-метилэфедрон (мефедрон) и альфа-PVP . Наркотики забирали из тайников на территории Минска, Минской области, Гродненского района и перевозили в Гродно. Затем делили их на части и помещали в тайники закладки. Информацию о местах расположения закладок сообщали в интернет-магазин.

По результатам изучения материалов дела прокуратура Гродненской области пришла к выводу об обоснованности обвинения, достаточности собранных доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления, согласилась с правовой квалификацией содеянного по ч.3 ст.328 (незаконные с целью сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка либо незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов, совершенные группой лиц) УК. Наказание за такое преступление предусматривает лишение свободы на срок от 6 до 15 лет со штрафом или без штрафа.

Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Гродненской области.-0-