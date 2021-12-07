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07 декабря 2021, 09:50

В Гродно будут судить подростка за убийство 81-летнего мужчины

Фото из архива
Фото из архива

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гродненской области направила в Гродненский областной суд уголовное дело в отношении 15-летнего парня, которому инкриминированы убийство заведомо престарелого с особой жестокостью, сопряженное с разбоем, а также покушение на кражу, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры.

Как установлено в ходе предварительного расследования, подросток 10 августа 2021 года с целью убийства и завладения чужим имуществом проник домой к 81-летнему мужчине. Парень стал бить пенсионера, в том числе топором, кочергой, табуретом и другими твердыми тупыми предметами. От полученных травм престарелый мужчина скончался на месте.

После этого подросток забрал металлолом стоимостью более Br14,5 тыс., который был в доме и во дворе.

Кроме того, обвиняемый 12 августа снова проник во двор этого дома и погрузил металлолом стоимостью Br6 тыс. в грузовой автомобиль. "Преступный умысел, направленный на тайное хищение имущества, он не довел до конца по независящим от него обстоятельствам: сын потерпевшего застиг его на месте происшествия", - отметили в прокуратуре.

После изучения материалов уголовного дела в прокуратуре Гродненской области пришли к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступлений.

Избранную ранее к обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор, направляя дело в суд, оставил без изменения.-0-

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