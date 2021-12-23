В Гродно будут судить создателя преступной группы по продаже наркотиков

23 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В суд в Гродно направлено уголовное дело о незаконном обороте психоактивных субстанций в составе организованной преступной группы. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.

Прокуратура Гродненской области направила в суд Ленинского района Гродно уголовное дело в отношении 32-летнего мужчины. Ему инкриминировано то, что он создал и возглавил действовавшую на территории Беларуси организованную группу для систематической продажи наркотических средств и психотропных веществ. В состав ОПГ мужчина вовлек еще несколько человек.

"Для реализации преступных целей он арендовал интернет-страницу и создал свой магазин на одном из сайтов по продаже товаров и услуг, в том числе и запрещенных. Психоактивные субстанции предлагались к приобретению в Минске, Гродно, Бресте, Солигорске, Слуцке, Барановичах, Мозыре, Слониме и Лиде. "Торговый объект" работал с ноября 2018 года по апрель 2021-го, когда правоохранители задержали создателя и других участников ОПГ", - рассказали в прокуратуре.

За весь период преступной деятельности молодые люди разместили для продажи не менее 11,3 тыс. позиций. Наркотики находились в тайниках-закладках. У группы изъяли более 800 г психотропов. Доход же от преступной деятельности составил около Br3,4 млн.

Установлено, что один из участников группы ранее был уже судим по наркотической статье. Большинство из участников нигде не работали. Кроме того, незаконный оборот наркотиков привел и к смерти человека.-0-