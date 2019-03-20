В Гродно девочка отравилась угарным газом

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно пострадала девочка. Около двух часов ночи 20 марта она поступила в областную детскую клиническую больницу с признаками отравления угарным газом, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Девочка 2005 года рождения живет с родителями в частном жилом доме. Ее нашел отец, ребенок лежал без сознания на полу возле душевой кабинки в помещении ванной комнаты, где установлен газовый двухконтурный отопительный котел.
"Состояние девочки тяжелое. Причина отравления устанавливается", - проинформировали в МЧС.-0-
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