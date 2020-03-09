В Гродно девушка залила горящее масло водой и устроила пожар в квартире

9 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно загоревшееся на плите масло стало причиной пожара, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Около 11 часов 8 марта очевидец сообщил о пожаре в многоквартирном доме по улице Горького. Выяснилось, что 22-летняя квартиросъемщица готовила еду. Она поставила на плиту сковороду с маслом для фритюра и вышла из кухни, когда вернулась, увидела пламя. "Пытаясь потушить огонь, она залила сковороду водой - масло вспыхнуло и распространилось на вытяжку и мебель. Девушке удалось самостоятельно ликвидировать возгорание и проветрить квартиру. К счастью, квартиросъемщица не получила ожогов. Повреждено имущество и отделка потолка в кухне", - рассказали в управлении.

Попытка залить горящее масло водой - одна из самых распространенных ошибок. Делать этого нельзя ни в коем случае. Вода и масло не смешиваются, а в результате попадания воды на горящее масло огонь может распространиться. Спасатели напомнили алгоритм действий в этом случае. Для начала стоит оценить серьезность ситуации. Если пламя небольшое и не выходит за пределы сковороды, то его можно погасить самостоятельно.

"Немедленно отключите конфорку (плиту). Накройте пламя металлической крышкой или противнем. Не используйте стеклянные крышки: они могут разрушиться при воздействии огня и разлететься опасными осколками. Небольшое пламя можно засыпать пищевой содой. Также можно использовать столовую соль. Если в доме есть порошковый огнетушитель, он отлично справится с тушением горящего масла", - рассказали в МЧС.

Если же пламя начинает распространяться по кухне, нужно вывести людей на улицу и вызвать спасателей.-0-