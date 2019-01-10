В Гродно директор организации мошенническим путем завладел более чем $100 тыс.

10 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Директор одной из организаций Гродно мошенническим путем под предлогом получения денег в долг завладел более чем $100 тыс., сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Сейчас мужчина заключен под стражу по обвинению в совершении мошенничества в особо крупном размере. Еще в 2007 году он одолжил у директора частной фиры $20 тыс. Однако не вернул деньги. В 2015-м подозреваемый под предлогом получения займа завладел $32 тыс. жительницы Гродно, а через год под аналогичным предлогом получил $55 тыc. еще у одного жителя областного центра и не вернул.

"Кроме того, на днях стал известен и такой факт, что подозреваемый летом 2007 года завладел домом в Гродно стоимостью $200 тыс.", - рассказали в пресс-службе УВД.

Фото предоставлено УВД Гродненского облисполкома

Тех, кто имеет имущественные претензии по фактам неисполнения договорных и иных долговых обязательств к подозреваемому, милиция просит обратиться в Ленинский РОВД города Гродно по тел. (80152) 79-68-06 либо 102.-0-