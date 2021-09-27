В Гродно две мебельные компании недоплатили более Br230 тыс. страховых взносов

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более Br230 тыс. обязательных страховых взносов в Фонд социальной защиты населения недоплатили руководители двух гродненских предприятий по производству мебели, сообщили БЕЛТА в КГК.

Нарушения законодательства установлены управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области. Как выяснилось, на протяжении 2018-2021 годов руководители компаний по производству мебели, которыми были отец и сын, для минимизации затрат и увеличения получаемой прибыли выплачивали обязательные страховые взносы только с части заработной платы работников. В отдельных случаях страховые взносы за сотрудников не вносились вовсе.

Установлено, что обязательные страховые взносы выплачивались не в полной мере за более чем 20 работников предприятий. Причиненный государству ущерб составил более Br230 тыс.

В отношении директоров частных предприятий возбуждено уголовное дело. Ведется предварительное расследование.-0-