В Гродно двое молодых людей повредили автомобиль милиции

4 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно двое молодых людей повредили служебный автомобиль милиции. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Сотрудники Ленинского РОВД в ночь на 4 декабря выезжали на вызов в одну из квартир по ул.Домбровского. Поводом стала жалоба на шумных соседей.

"В квартире компания молодых людей распивала спиртное. Сотрудники милиции попросили уйти двух не проживающих там парней и продолжили общаться с хозяевами. Молодые люди вышли из подъезда, направились к служебному автомобилю и несколько раз ударили по нему", - сообщили в милиции.

Нарушителей вскоре задержали. 20-летний парень раньше привлекался к административной ответственности, а его 21-летний товарищ - к уголовной за уклонение от прохождения воинской службы.

Кроме того, сегодня ночью в Гродно задержали серийного поджигателя мусорных контейнеров. Им оказался 39-летний мужчина. 21 ноября и 1 декабря мужчина во дворах улиц Врублевского, Богуцкого, Домбровского и Комарова поджег в общей сложности 21 урну. Свое поведение гродненец объяснил просто - был пьян.

Сейчас действиям всех нарушителей дается правовая оценка.-0-