В Гродно эксгибициониста задержали рядом с детским садом

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13 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Эксгибициониста задержали у одного из детских садов в Гродно, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.
Воспитательница заметила у сада странного мужчину. Он прятался за кустами, бросал в детей шишки, потом обнажился и занялся непристойностями.
"Воспитательница увела детей и обратилась в милицию. На место отправилась следственно-оперативная группа, мужчину задержали", - рассказали в УВД Гродненского облисполкома.
В отношении мужчины 1967 года рождения возбуждены два уголовных дела по статье "Хулиганство". Подозреваемый ранее уже был судим за преступления на сексуальной почве.-0-