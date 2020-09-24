В Гродно грузовик при перестроении перевернул легковушку

24 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно грузовик при перестроении задел и перевернул легковушку. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Сегодня утром на прямом и ровном участке дороги на улице Славинского перевернулась легковая Lada.

"МАЗ двигался в левой полосе со стороны кольцевой развязки. 63-летний водитель грузовика намеревался перестроиться в среднюю полосу движения, но не заметил в слепой зоне легковушку. От удара ее развернуло и перевернуло на крышу", - рассказали в ГАИ.

К счастью, 42-летняя водитель Lada была пристегнута ремнями безопасности и серьезных травм не получила. Выбраться ей из автомобиля помогли очевидцы.

По факту ДТП проводится проверка.-0-