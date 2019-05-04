В Гродно грузовик выкатился на остановку: двое пострадавших

4 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно неуправляемый грузовик покатился и сбил двух человек, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Инцидент произошел неподалеку от комбината строительных материалов. По словам очевидцев, припаркованный грузовик неожиданно покатился, водителя в тот момент за рулем не было.

Остановилась машина через несколько десятков метров. Грузовик выкатился за пределы проезжей части на остановку и врезался в столб. На его пути оказались два человека: сейчас они в больнице. На месте работают правоохранители.-0-

Фото Леонида Щеглова