В Гродно грузовик выкатился на остановку: двое пострадавших

4 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно неуправляемый грузовик покатился и сбил двух человек, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Инцидент произошел неподалеку от комбината строительных материалов. По словам очевидцев, припаркованный грузовик неожиданно покатился, водителя в тот момент за рулем не было.
Остановилась машина через несколько десятков метров. Грузовик выкатился за пределы проезжей части на остановку и врезался в столб. На его пути оказались два человека: сейчас они в больнице. На месте работают правоохранители.-0-
Фото Леонида Щеглова
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