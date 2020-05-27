В Гродно хулиган после ссоры с девушкой разбил несколько автомобилей

27 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Гродно после ссоры с девушкой разбил несколько автомобилей. Об этом БЕЛТА сообщили в группе информации и общественных связей Октябрьского РОВД Гродно.
В минувшие выходные владельцы четырех авто, припаркованных в одном из дворов по улице Вишневецкой, обратили внимание на повреждения транспортных средств. В машинах были разбиты стекла фар и стоп-сигналов.
"Автовладельцы обратились в милицию. На следующий день оперативники уголовного розыска Октябрьского РОВД задержали подозреваемого. Выяснилось, что ночью 20-летний парень поругался со своей девушкой. Негатив выплеснул на припаркованные машины, по которым бил ногами", - рассказали в милиции. В момент совершения правонарушения молодой человек был пьян. Уголовное дело возбуждено по статье "хулиганство".
Молодой человек ранее был неоднократно судим за кражи. В начале мая он освободился из мест лишения свободы. Через два дня после этого парень украл из квартиры своей бабушки Br270. Не дождавшись суда по этому преступлению, совершил новый проступок.-0-