В Гродно хулиган стеклянной бутылкой бил по припаркованной машине

19 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно хулиган бутылкой повредил припаркованное авто. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

В один из дней владелец "Ауди" обнаружил, что по его машине, припаркованной во дворе жилого дома, кто-то прошелся по машине стеклянной бутылкой. Поврежденными оказались несколько кузовных элементов.

"На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. При проведении осмотра на месте нашли несколько стеклянных бутылок. Экспертом Гродненского межрайонного отдела Госкомитета судебных экспертиз обнаружены следы пальцев. Их оперативно направили для проверки по автоматизированной дактилоскопической идентификационной системе", - рассказали в милиции. Отпечатки на таре принадлежали нескольким людям. Один из них во время визита сотрудников уголовного розыска признался в содеянном.

Мужчина 1982 года рождения ранее попадал в поле зрение правоохранительных органов. В прошлом он был неоднократно судим за различные преступления. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Что стало причиной такого поступка, устанавливается.-0-