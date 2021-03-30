В Гродно и Лиде при схожих обстоятельствах машины сбили подростков

30 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Два наезда на несовершеннолетних пешеходов со схожими обстоятельствами зафиксированы в Гродненской области вечером 29 марта. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

В Гродно автобус сбил 12-летнего школьника. Авария произошла на Индурском шоссе. Мальчик переходил дорогу на красный свет. После ДТП пострадавшего доставили в детскую больницу.

В Лиде на улице Гастелло под колесами легковушки оказался 17-летий парень. По словам очевидцев, он смотрел в мобильный телефон и вышел на дорогу на запрещающий сигнал светофора. После произошедшего водитель вышел из автомобиля, пообщался, и так как пешеход не нуждался в госпитализации, сел в машину и уехал. Вечером подросток все-таки обратился в больницу. У него диагностировали перелом стопы. Водителя сейчас ищут.

"Оба пешехода переходили проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, увлеченные посторонними делами. На пешеходном переходе нужно быть предельно внимательным. До выхода на проезжую часть следует убедиться, что все транспортные средства остановились. Также необходимо оставить в стороне все гаджеты и снять наушники, чтобы реально оценивать дорожную обстановку", - подчеркивают в ГАИ. Инспекторы также обратились к родителям с просьбой еще раз напомнить детям правила поведения на дороге.-0-